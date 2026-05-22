Ritorno di fiamma, Tuttosport: "Milan, c'è Scamacca per la Champions"

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Gianluca Scamacca lascerà l'Atalanta a fine stagione, con ogni probabilità: su di lui c'è l'interesse di Milan e Roma. Costa 30 milioni

In un futuro rossonero che oggi appare incerto, condizionato dalla qualificazione o meno alla Champions League per la prossima stagione, emerge chiarissimo un elemento: il Milan dovrà necessariamente comprare un attaccante forte. Al Diavolo serve una punta dai gol sicuri e che possa finalmente dare continuità a un ruolo che ne ha avuta davvero poca negli ultimi anni. Sono tanti i nomi che sono emersi in queste settimane, alcuni improbabili e altri verosimili: molti di questi potranno essere sondati veramente solo con l'approdo alla massima competizione europea.

Oggi Tuttosport propone il profilo di una punta che è un ritorno di fiamma per il Milan, già accostato ai colori rossoneri in passato anche se mai veramente vicino. Il titolo recita: "Milan, c'è Scamacca per la Champions". Gianluca Scamacca con ogni probabilità lascerà l'Atalanta e diversi club italiani potrebbero contenderselo, tra questi il Diavolo e la Roma. Si legge: "Il centravanti romano è in uscita dall'Atalanta. Le pratiche per il rinnovo sono state congelate: costa 30 milioni e su di lui c'è pure la Roma". L'attaccante italiano andrebbe a riempire il buco di Niclas Fullkrug destinato a tornare al West Ham.