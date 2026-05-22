L'estate di Zlatan, la Gazzetta: "Tra Mondiale e Boxe, il Milan viene dopo"

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Zlatan Ibrahimovic ha già preso due impegni abbastanza onerosi in termini di tempo per l'estate: nessuno dei due riguarda il Milan

Da dopo il suo commovente ritiro sul prato di San Siro, alla presenza di un Paolo Maldini prossimo all'addio e di un Sandro Tonali in lacrime, il rapporto di Zlatan Ibrahimovic con l'ambiente rossonero non è stato più così idilliaco. A qualche mese di distanza dal ritiro, l'ex fuoriclasse svedese è entrato nell'organigramma di RedBird come Senior Advisor, principalmente per quanto riguarda il Milan. I tifosi si aspettavano molto dalla sua figura, specialmente dopo il licenziamento del già citato Maldini. Eppure a distanza di un paio di anni le cose sono abbastanza diverse da come il sostenitore medio del Diavolo se le era immaginate.

Dopo aver preso parte l'anno scorso alla costruzione della rosa rossonera, con compiti da protagonista, Ibrahimovic in questa stagione è scomparso salvo riapparire in certe situazioni e non sempre con gli onori della cronaca. Recentemente è stato citato per aver scritto ad alcuni suoi ex compagni rossoneri cosa pensava di loro il tecnico Massimiliano Allegri, con cui non scorre buon sangue. Oggi la Gazzetta dello Sport ragiona sul prossimo mese di Ibra, anche alla luce delle indiscrezioni che lo davano come possibile plenipotenziario dalla prossima annata. La rosea non sceglie una linea sottile: "L'altra estate di Ibra. Tra il Mondiale e la Boxe, il Milan viene dopo". Nel sottotitolo: "Zlatan annuncia sui social la sfida per l’1 agosto (dopo l’avventura da opinionista per Fox Sports) ma non salirà sul ring con Fury".