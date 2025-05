Allegri di nuovo in rossonero? La Gazzetta: "Il Milan vuole Max"

vedi letture

Le indiscrezioni di questi giorni sono tutte da prendere con le pinze: la situazione panchine in Serie A forse mai come quest'anno è stata così caotica. Quasi nessuno dei top club del campionato - e non solo - è certo al momento di quella che sarà la guida tecnica per la prossima stagione. I nomi di grido però sono pochi e anche questi al momento non offrono spiragli per comprendere quello che sarà il loro futuro: Conte deve parlare con il Napoli, Gasperini dovrebbe lasciare l'Atalanta e Italiano è in trattativa con il Bologna ma ancora non ha rinnovato.

In questo scenario il Milan deve andare a trovare un allenatore italiano o che conosca bene il campionato ma soprattutto uno che possa instillare nella squadra una mentalità vincente. La Gazzetta dello Sport fa coincidere questo identikit con il nome di Massimiliano Allegri, che sarebbe un ritorno sulla panchina rossonera. Scrive la rosea: "Il Milan vuole Max. Garanzia Allegri, il club ci prova ma deve correre". Nel sottotitolo si legge: "L'ex tecnico rossonero considerato una prima scelta da Tare. Per questo la società tenta di anticipare la concorrenza".