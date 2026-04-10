Allegri, serata di svago. La Gazzetta: "Al Forum per l'Olimpia. Oggi in campo al pomeriggio"

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Dopo una settimana molto delicata e difficile da gestire, in seguito alla sconfitta patita dal Milan a Napoll che ha spalancato la porta su un po' di timori in vista di questo finale di stagione, Massimiliano Allegri ieri sera si è concesso una serata di svago. Il tecnico rossonero, nell'anti-vigilia della sfida di San Siro contro l'Udinese, in programma domani alle ore 18 a San Siro, si è recato all'Unipol Forum di Assago per assistere alla gara di Eurolega dell'Olimpia Milano contro il Bayern Monaco.

La Gazzetta dello Sport riferisce la notizia già riportata ieri da MilanNews.it (LEGGI QUI) e titola così: "Allegri al Forum per l'Olimpia". Ma dopo il piacere, la testa di Max torna subito a buttarsi sugli impegni rossoneri e infatti la seconda parte del pezzo è titolata in questo modo: "Oggi in campo al pomeriggio". Nella vigilia della gara contro i friulani, il tecnico milanista prenderà la parola in conferenza stampa alle ore 12 e successivamente, dopo pranzo, dirigerà l'allenamento di rifinitura. Con il rientro di Gabbia, Allegri avrà tutta la squadra a disposizione.