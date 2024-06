Allenatore e centravanti, il CorSera: "Aspettando Fonseca il Milan pressa Zirkzee"

In questo spazio che intercorre tra il finale di stagione e l'inizio del calciomercato, si sapeva che il Milan avrebbe lavorato per due obiettivi principalmente: il primo quello del nuovo allenatore, erede di Stefano Pioli sulla panchina rossonera; il secondo quello del nuovo centravanti, erede di Olivier Giroud con la maglia numero 9. E sono proprio questi i protagonisti del pezzo di questa mattina pubblicato sulle colonne del Corriere della Sera che cerca di fare ordine tra i piani estivi del Milan.

Titola così il quotidiano generalista stamattina: "Aspettando Fonseca il Milan pressa Zirkzee". Da una parte c'è Paulo Fonseca che ieri è stato ufficialmente salutato dal Lille e che per questo si avvicina sempre di più a Milanello: l'ufficialità è prevista per la prossima settimana. Al nuovo allenatore servirà però il numero 9 su cui costruire le proprie fortune: in questo senso il Diavolo spingerà forte su Zirzkee. La volontà è pagare la clausola da 40 milioni: nei giorni scorsi a Londra la dirigenza rossonera ha incontrato l'agente del calciatore Kia Joorabchian. Le sue richieste di commissioni sono elevate ma anche il pressing rossonero è forte e il Diavolo conta sulla volontà del numero 9.