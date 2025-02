Altra sconfitta e nuovo crollo. La Gazzetta in primo piano: "Incubo Milan"

Se questo è un incubo i tifosi del Milan sperano di potersi svegliare il più presto possibile, anche perché è poco più di un anno e mezzo che questa squadra non fa vivere loro le stesse emozioni del post Covid fino allo scudetto. Con Fonseca prima e Conceiçao poi il Diavolo si è confermato essere tanto fragile quanto presuntuoso, e lo dimostrano gli ultimi incredibili gol subiti tra Feyenoord, Torino e Bologna.

Con la sconfitta di ieri il Milan può dire una volta e per tutte addio al quarto posto, anche perché 8 punti potranno sembrare essere pochi, ma per una squadra incostante come quella rossonera sono invece una montagna insormontabile. In merito a questo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina parlato di "Incubo Milan", ed in effetti non potrebbe essere altrimenti.