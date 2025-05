Anche Repubblica segue la pista Max: "Il Milan chiama Allegri"

Massimiliano Allegri, almeno secondo quanto riporta la carta stampata nella giornata di oggi, è il nome del giorno per il Milan. La Gazzetta dello Sport ha dedicato a questa indiscrezione la prima pagina della sua edizione odierna e non è l'unica fonte giornalistica che mette in primo piano questo forte interesse del club di via Aldo Rossi per l'ex tecnico bianconero, fermo da un anno. A riportarlo è anche Repubblica che questa mattina, parlando del mercato delle panchine, titola: "Il Milan chiama Allegri".

Secondo quanto viene riportato dal quotidiano generalista nelle sue pagine sportive, Allegri è la prima scelta del Milan. Un desiderio che parte in primo luogo dall'amministratore delegato Giorgio Furlani e che è rinforzato anche dal gradimento del nuovo direttore sportivo Igli Tare. L'indiscrezione continua riportando di un contatto tra le parti lunedì e dell'intenzione del club rossonero di dare un'accelerata nelle prossime ore per bruciare sul tempo la concorrenza. Il piano B rimane Motta mentre qualche settimana fa c'è stato anche un approccio di Furlani a Cesc Fabregas che però non ha portato poi ad approfondimenti concreti.