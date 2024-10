Ancora Morata, la Gazzetta: "Più '10' che '9'. E alla Fiorentina sa far male..."

In un calendario come quello di quest'anno c'è poco tempo per ragionare o riposarsi, dopo l'impegno in Champions League a Leverkusen il Milan sarà di nuovo in campo domenica a Firenze. Questa sarà l'ultima partita prima di una nuova pausa per le nazionali che, però, coinvolgerà moltissimi dei calciatori della rosa rossonera. Contro la Fiorentina ci sarà l'occasione, con ogni probabilità e salvo sorprese last minute, di rivedere Alvaro Morata dal primo minuto. Lo spagnolo aveva cominciato dalla panchina in Europa per un problema legato alla borsite.

Oggi però la Gazzetta dello Sport scrive che con ogni probabilità Fonseca lo manderà in campo come titolare. Titola la rosea: "Riecco Morata, più '10' che '9'. E alla Fiorentina sa far male...". Nel sottotitolo un appunto sulle sue condizioni fisiche: "La gamba destra sta meglio, dopo la panchina di Leverkusen. Due gol nelle ultime due a Firenze". Tatticamente Morata si sta mettendo in mostra più come trequartista/seconda punta che come centravanti di riferimento: giocare accanto a Abraham aiuta entrambi.