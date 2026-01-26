Ancora super, ma con qualche rammarico. Tuttosport: "Rabbia Maignan"

Anche ieri Mike Maignan è stato decisivo. Nel primo tempo ha sfoggiato una parata incredibile, di puro istinto, sul tentativo di testa di Celik, mentre nel secondo è arrivato a centimetri dal parare il calcio di rigore di Lorenzo Pellegrini. Se il Milan è uscito imbattuto dall'Olimpico è anche e soprattutto per merito del francese, che nel post partita non è riuscito a trattenere tutta la sua delusione.

Tuttosport ha infatti ripreso le sue dichiarazioni titolato "Rabbia Maignan", riferendosi al fatto che secondo il capitano rossonero quello di Bartesaghi non può essere rigore per un semplice fatto: "Dove si deve mettere il braccio, se lo deve tagliare?".