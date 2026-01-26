Le occasioni perdute tra Roma e Milan. La Repubblica: "Chi vince è l'Inter"

Ieri allo stadio Olimpico di Roma è andato in scena uno spettacolo piuttosto piacevole, con il Milan che per colpa di un braccio largo non è riuscito a tornare a casa (addirittura) con il bottino pieno. Merito, comunque, di una formazione, quella di Gian Piero Gasperini, che per larghi tratti ha dominato tecnicamente e territorialmente il match.

Alla fine né l'una né l'altra è riuscita a fare male all'avversario, con il Milan che oggi si ritrova a +5 dal quinto posto ma a -5 dalla vetta della classifica. Non a caso, rifacendosi alla partita di Roma, La Repubblica ha questa mattina titolato: "Le occasioni perdute tra Roma e Milan. Chi vince è l'Inter".