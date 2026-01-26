Modric assist a De Winter, non finisce mai di stupire. Il CorSport: "Sempreluka"
Ancora una volta Luka Modric ha messo dimostrato la grandezza del calciatore che è, offrendo l'ennesima prestazione di livello della sua stagione. A 40 anni. Dal primo all'ultimo minuto il centrocampista croato ha dato tutto per la maglia rossonera, correndo lì dove alcuni compagni non arrivavano.
Non solo, è riuscito a mettere anche il suo zampino sulla rete del Milan, dato che l'assist al bacio per il colpo di testa di De Winter è proprio il suo. In merito alla prestazione del croato Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Sempreluka", precisando quanto il passaggio vincente al difensore belga stabilisca un nuovo record nel Milan, dato che solo Ibrahimovic riuscì a servire lo stesso numero di assist di Modric a 40 anni, durante la stagione 20221/22.
