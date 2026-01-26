L'Inter scappa via a +5. La Gazzetta: "Allegri tiene il punto"

Il pari di ieri del Milan a Roma consente all'Inter di scappare a +5 in classifica proprio dai rossoneri. Si è già cominciato a parlare di fuga della formazione di Christian Chivu, ma come titolato questa mattina da La Gazzetta dello Sport: "Allegri tiene il punto".

Anche ieri il tecnico rossonero ci ha tenuto a precisare che l'obiettivo del Milan è quello di tornare in Champions League, non (ancora) lottare per lo scudetto. Sicuramente i giocatori ci credono, perché sanno di avere le qualità per poter portare a casa la seconda stella, ma è sempre meglio guardarsi le spalle, anche perché il quarto posto non è ancora garantito.