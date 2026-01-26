La moviola di Roma-Milan. Il CorSport: "Bravo Colombo. Il rigore è netto"

di Lorenzo De Angelis

La prestazione in Roma-Milan dell'arbitro Colombo è stata più che positiva. Particolarmente centrato sul match, fatta eccezione per una gestione dei cartellini piuttosto rivedibile nei confronti dei calciatori rossoneri, il fischietto di Como ha gestito ogni singolo momento nella maniera migliore possibile, non facendosi mai sopraffare da ambiente e situazioni.

In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato: "Bravo Colombo. Bartesaghi mano, il rigore è netto", premiando l'arbitro con un abbondante 6,5 in pagella. 