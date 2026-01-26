Pellegrini ferma il Milan. Tuttosport: "Gioia Roma. Fuga Inter"

Il secondo big match della 22esima giornata di Serie A Enilive tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Milan di Massimiliano Allegri è finito in parità. Alla rete, a sorpresa, di De Winter ha risposto un glaciale Lorenzo Pellegrini dal dischetto, in quello che è sembrato essere un vero e proprio remake della gara di andata.

Questa volta, però, la formazione giallorossa è riuscita a riacciuffare quella di Allegri, fermandola e facendola scivolare a -5 punti dall'Inter capolista. In merito a questo Tuttosport ha questa mattina titolato: "Gioia Roma. Fuga Inter".