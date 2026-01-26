Gasp frena Max. Il QS: "L'Inter in volo scappa a +5"

di Lorenzo De Angelis

La Roma di Gasperini ferma il Milan di Massimiliano Allegri dopo due vittorie consecutive contro Como e Lecce. Vincere avrebbe permesso alla formazione rossonera non solo di allungare ulteriormente dal quinto posto, ma anche di restare a 3 lunghezze dall'Inter, che oggi però sono diventate 5 dopo il pareggio dell'Olimpico. 

In merito a questa importante novità di classifica, aggiornatasi con i due big match di ieri, Il QS, edizione Il Giorno, ha così titolato nel taglio alto della prima pagina di stamattina: "L'Inter in volo scappa a +5". 