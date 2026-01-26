La Roma ferma i rossoneri. Il CorSport: "Muso troppo corto, il Milan rallenta"
Dopo le vittorie contro Como e Lecce il Milan impatta contro un'ottima Roma, che avrebbe meritato decisamente di più se si leggono le statistiche di fine partita. Il calcio però è anche questo, con la formazione di Massimiliano Allegri brava nello sfruttare l'unica, vera, grande occasione della partita che gli si è palesata davanti.
Un errore di esperienza di Bartesaghi, però, è costato due punti al Diavolo, che oggi si trova sì a +5 dal quinto posto, ma anche a -5 dall'Inter capolista. In merito a questo Il Corriere della Sera ha questa mattina titolato: "Muso troppo corto, il Milan rallenta"
