Anche l'edizione odierna di AS, noto quotidiano spagnolo, dedica spazio in prima pagina al trasferimento in estate di Franck Kessie al Barcellona con questo titolo: "Kessie firma per il Barça". Il centrocampista ivoriano è in scadenza di contratto con il Milan e dunque in estate potrà muoversi gratis.