Atalanta-Milan in emergenza infortuni, il Giornale: "Derby dei cerotti"

vedi letture

La sfida tra Atalanta e Milan questo pomeriggio sarà giocata senza molti dei protagonisti, specialmente in difesa. Entrambe le squadre hanno diverse assenze pesanti. I rossoneri hanno il solo Tomori come centrale difensivo disponibile, tanto che Theo sarà costretto a giocare in coppia con l'inglese per la seconda gara consecutiva. Pioli deve fare a meno anche di Leao e Okafor. Anche Gasperini ha mezza difesa fuori: Toloi, Palomino e Djimsiti con Kolasinac in forte dubbio.

Per questo motivo oggi Il Giornale definisce così la sfida di Bergamo: "Il derby dei cerotti". Ma non sarà solamente la partita degli infortunati, infatti la gara di questo pomeriggio è anche il De Ketelaere Bowl. Il giovane belga è stato un flop per il Milan la passata stagione e l'Atalanta ne ha approfittato per rivitalizzarlo: meglio per il momento anche se comunque senza grandi squilli. Stasera i riflettori saranno tutti per lui.