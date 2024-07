Attacco Milan, Tuttosport: "Si cerca un terzo centravanti: ipotesi Duran oltre a Füllkrug e Abraham"

Il Milan potrebbe non fermarsi ad Alvaro Morata in questo calciomercato. Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, l'intenzione della dirigenza rossonera sarebbe quella di regalare a Paulo Fonseca addirittura un terzo centravanti, così da godere di una batteria di tre prime punte all'altezza delle competizioni alle quali il Diavolo parteciperà nella prossima stagione.

Nel corso di questi giorni si è parlato di un interesse del Milan per Tammy Abraham della Roma e Niclas Fullkrug del Borussia Dortmund, lista alla quale si sarebbe aggiunto un terzo nome che dalle parti di Casa Milan conoscono già piuttosto bene, visto che è stato seguito con attenzione circa un anno fa. Si tratta di John Duran dell'Aston Villa, attaccante colombiano classe 2003 fresco di secondo posto in Copa América, per il quale ci sarebbe però da battere la forte concorrenza del West Ham, che nelle scorse ore avrebbe provato a bruciare le tappe con i Villans presentando una prima offerta per il giocatore.