Attesa Milan. Il CorSport: "Guerra di nervi per Jashari"

vedi letture

La trattativa per Ardon Jashari è diventata una vera e propria telenovela. Complice l'esperienza con Charles De Ketelaere, il Milan era consapevole che convincere il Club Bruges non sarebbe stato facile, ma non fino a questo punto. Il club rossonero è ancora in attesa di una risposta definitiva da parte del club belga per il centrocampista svizzero, che dal canto suo starebbe cercando di facilitare la situazione spingendo con il proprio entourage per trasferirsi in Italia.

I nerazzurri non ne vogliono sapere, e starebbero tirando talmente tanto la corda con il rischio di spezzarla. Di quest'estenuante trattativa ne ha parlato questa mattina anche Il Corriere dello Sport, titolando "Guerra di nervi per Jashari".