Il Corriere dello Sport si sofferma in prima pagina sulla vittoria della Nazionale. "Non svegliateci!", titola il quotidiano romano, che poi aggiunge: "Battaglia a Wembley, orgoglio Italia: battuta un’Austria sorprendente. Soffriamo per 90’ ma ai supplementari Chiesa e Pessina ci portano ai quarti. Nel finale la rete del 2-1 di Kalajdzic. Mancini supera Pozzo".