Bologna-Milan su un campo neutro? Il Sinigaglia di Como prima scelta

Questa mattina è in programma un vertice tra il sindaco bolognese Matteo Lepore e il prefetto Attilio Visconti per discutere della partita tra Bologna e Milan in programma domani alle 18. E' l'ultima possibilità per far sì che la gara si giochi al Dall'Ara a porte chiuse, altrimenti la Lega Serie A disporrà lo spostamento del match su un campo neutro.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, se la sfida si dovesse giocare da un'altra parte, la prima scelta è lo stadio Sinigaglia di Como.