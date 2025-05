Bologna strepitoso, Milan KO. Il CorSport: “Siamo Dei”

Il Bologna di Vincenzo Italiano è riuscito a scrivere una pagina importante della storia di questo club. Con abnegazione, lavoro e spirito di squadra, la formazione rossoblù ha vinto la finale di Coppa Italia mandando ulteriormente all’inferno il Milan, la cui stagione adesso si può definire fallimentare, se non addirittura disastrosa.

Sulla partita dell’Olimpico c’è poco da dire, se non dare merito al Bologna per quanto fatto vedere in campo. E Il Corriere dello Sport ha voluto premiare la formazione di Italiano dedicandole la prima pagina con titolo “Siamo Dei”. Del Milan, invece, nessuna traccia, proprio come in campo.