Camarda-gol in azzurro, Tuttosport: "Rinnovo più vicino"

Francesco Camarda continua a segnare. L'attaccante 16enne rossonero è protagonista in questi giorni nell'Europeo under 17 con l'Italia, insieme al compagno di merende Mattia Liberali. Dopo il gol alla Ibrahimovic nella gara contro la Slovacchia, anche ieri il centravanti ha timbrato il cartellino nell'ultima gara del girone con la Svezia. Tre su tre per gli Azzurrini che giovedì affronteranno l'Inghilterra nei quarti di finale. Oggi Tuttosport parla di questa vittoria ma riporta anche gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Camarda.

Scrive Tuttosport: "Il rinnovo con il club rossonero è più vicino: sarà un triennale". Dopo una fase di stallo succeduta al compimento dei 16 anni di Camarda, a inizio marzo, negli ultimi giorni le parti si sono avvicinate e secondo quanto riportato la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per far sì che Camarda metta nero su bianco il suo futuro in rossonero. Si aspetterà poi il 1°luglio per depositare l'accordo per fare in modo che possa essere un triennale.