Caos Juve, Tuttosport titola: "Deferiti per gli stipendi, ma il dialogo continua"

"Deferiti per gli stipendi, ma il dialogo continua", questo il titolo con cui Tuttosport decide di spiegare le novità in casa Juventus arrivate ieri a livello giudiziarie. Sono arrivate le prime sanzioni anche per il secondo filone di indagine in cui è coinvolta la società bianconera, dopo le plusvalenze ora tocca alla manovra stipendi. Sono stati deferiti 8 dirigenti in attesa del processo: Agnelli, Nedved, Paratici, Cherubini, Manna, Morganti, Braghin e Gabasio.

Secondo quanto riporta il quotidiano di Torino, era stato trovato un accordo per il patteggiamento che avrebbe ridotto tutto a una sanzione economica ma il prcuratore federale Chinè ma la Procura Generale del Coni si è opposta. Ora tutto finisce direttamente nelle mani del Tribunale Federale e ci sarà una nuova occasione per trovare un accordo. La questione riguarda da vicino anche il Milan per quanto riguarda eventuali penalizzazioni in classifica della Juventus che farebbero avanzare i rossoneri in graduatoria: ma questi discorsi sono ancora prematuri.