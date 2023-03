Capello in prima pagina sul CorSport: "Napoli da finale. Il Milan può batterlo solo con Theo e Leao al massimo"

MilanNews.it

Fabio Capello è stato intervistato in esclusiva dal Corriere dello Sport e ha commentato il sorteggio di Champions League che ha messo di fronte Milan e Napoli che in semifinale sfideranno la vincente di Inter e Benfica. Il quotidiano ha titolato in prima pagina con le parole dell'ex giocatore e tecnico rossonero: "Napoli da finale". Poi nel sottotitolo le motivazioni per cui i rossoneri potrebbero fare lo sgambetto agli uomini di Spalletti: "Il Milan può batterlo solo con Theo e Leao al massimo".