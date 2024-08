Capitolo cessioni, il CorSport: "Ora la Fiorentina va all'assalto di Adli"

Nel frastuono generale che accompagnerà il Milan in questa settimana di lavoro verso la trasferta (forse già decisiva) di Roma contro la Lazio, la dirigenza rossonera si dedicherà a questi ultimi, intensi, giorni di calciomercato, dove l'obiettivo sarà cercare di sfoltire la rosa di Paulo Fonseca da quegli esuberi che nel corso della stagione non torneranno utili all'allenatore portoghese.

Fra questi rientra Yacine Adli, per il quale negli scorsi giorni si è con insistenza parlato di un ritorno in Francia. Stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, però, il futuro del centrocampista franco-algerino sembrerebbe essere ancora in Serie A, ma con la maglia di un'altra grande squadra del calcio italiano: la Fiorentina.

Scrive il quotidiano che la trattativa fra il Milan e la Viola è avviata, ma c'è distanza fra le parti, in quanto il Diavolo chiedere dai 13 ai 15 milioni di euro per l'obbligo di riscatto, quando Commisso vorrebbe invece rimanere sotto questa quota di qualche milione. A fronte di questo è ancora presto per parlare di fumata bianca, "però ieri i contatti sono stati più fitti e anche più proficui, perché le due parti si sono subito collegate sulla stessa lunghezza d’onda pur nell’ovvio e naturale gioco delle parti per ottenere ognuna delle due il massimo possibile dalla trattativa".