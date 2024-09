Capitolo San Siro, Tuttosport: "Club tentati dall'acquisto"

Come viene annunciato da tempo, il mese di settembre deve essere quello decisivo per la decisione sullo stadio di Milan e Inter, in particolare i due club siederanno al tavolo con il Comune di Milano per parlare del progetto di ristrutturazione di San Siro da parte dell'azienda WeBuild. Secondo quanto viene riportato oggi da Tuttosport questo incontro potrebbe essere in programma a Palazzo Marino, sede del Comune milanese, per il prossimo venerdì 13 settembre.

Il quotidiano con base a Torino titola così questa mattina: "San Siro, club tentati dall'acquisto". L'incontro vedrà come protagonisti i soliti noti: per il Milan ci sarà il presidente Paolo Scaroni, con lui Antonello (Inter) e il sindaco Sala. Attualmente sul tavolo della discussione c'è anche il possibile acquisto dello stadio da parte dei club: si deve valutare la capacità dell'impianto di rivelarsi un asset patrimoniale determinante. Intanto i due club proseguono sulle piste di San Donato e Rozzano: i rossoneri hanno già investito parecchio nell'opzione alternativa.