Cardinale a Milanello. Gazzetta: "L'omaggio a Pioli e alla squadra. Ora la scalata ai vertici europei"

In merito alla visita di ieri di Gerry Cardinale a Milanello, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "L'omaggio a Pioli e alla squadra. Ora la scalata ai vertici europei". Il numero uno di RedBird si è complimentato con il gruppo rossonero per lo spirito vincente e il grande cuore messo in campo nel derby. Dopo essere tornati vincenti in Italia con Elliott, ora il nuovo proprietario vuole fare il salto di qualità anche in Champions League.