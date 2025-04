Caso Gimenez. La Gazzetta si interroga: "Nel nuovo Milan Lucca il vice?"

L'effetto Santiago Gimenez è svanito. Dopo un avvio incoraggiante l'attaccante messicano si è fermato, in quanto non trova la via del gol da addirittura (quasi) 2 mesi. Nonostante questo, comunque, il Bebote è l'unico sicuro del posto nella prossima stagione, mentre Abraham e Jovic devono ancora conquistarsi la conferma.

A fronte di questo sorge spontaneo domandarsi chi possa essere il secondo attaccante del Milan nella prossima stagione, soprattutto se questi due dovessero andare via. Un'idea La Gazzetta dello Sport ce l'avrebbe, in quanto la rosea questa mattina ha titolato "Nel nuovo Milan Lucca il vice?". Venerdì la dirigenza rossonera avrà modo di osservare più da vicino l'attaccante dell'Udinese in occasione dell'anticipo della 32esima giornata di Serie A, ma la valutazione del giocatore e la forte concorrenza complicherebbe ogni discorso prima del tempo.