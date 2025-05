Casting allenatore, il CorSera scrive: "Milan fra Italiano e Max"

Dopo un lunghissimo casting per il nuovo direttore sportivo, che si è concluso ufficialmente a inizio settimana con l'annuncio di Igli Tare, i tifosi del Milan si augurano che la scelta del nuovo allenatore sia ben più rapida e chiara, soprattutto non vada incontro a ripensamenti e indecisioni come era successo di questi tempi nella scorsa stagione. Non potrà essere così perché tante panchine in Serie A si devono riempire e i nomi competitivi sono pochi, da non lasciarsi sfuggire. Poco è anche il tempo: non ci si può permettere di andare troppo in là con la scelta.

Il Corriere della Sera, questa mattina nelle sue pagine dedicate allo sport, prende in considerazione tutti i top club e in generale tutte le panchine del nostro campionato che sono sull'orlo del cambiamento, analizzando nello specifico le situazioni più importanti. Per la parte dedicata al club rossonero, il CorSera titola così: "Milan fra Italiano e Max". Il candidato principale di Tare sarebbe Vincenzo Italiano che però è in trattative con il Bologna per il rinnovo: dopo due incontri nulla ancora è stato deciso, i rossoneri rimangono alla finestra. L'alternativa è Massimiliano Allegri ma anche qui il Napoli si è mosso prima, fermando il tecnico in caso di addio di Antonio Conte che verrà deciso a breve.