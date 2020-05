"Chi si ferma paga". È il titolo d’apertura del Corriere dello Sport, che riprende un’intervista, realizzata in esclusiva proprio dal noto quotidiano sportivo della Capitale, al presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, il quale - si legge sempre in prima pagina - avverte l’Italia: "Concludere i campionati o saranno obbligatori i preliminari per le Coppe".