Champions, il Lille sfida il Chelsea: in vetrina i gioielli che piacciono al Milan

Questa sera il Lille sfiderà il Chelsea nell’andata degli ottavi di Champions League. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il club francese avrà la possibilità di mettere in vetrina alcuni gioielli. Come quelli che piacciono tanto al Milan, dal 22enne bomber canadese Jonathan David al centrocampista Renato Sanches, senza dimenticare il difensore olandese Sven Botman, prima scelta dei rossoneri per il mercato estivo.