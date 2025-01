Champions, ottavi (e ricavi) da sballo. La Gazzetta: "Per il Milan 73 milioni"

Con la vittoria sul Girona il Milan ha compiuto un enorme passo in avanti verso gli ottavi di finale della Champions League. Attualmente sesto in classifica, al Diavolo 'basterebbe' battere la Dinamo Zagabria settimana prossima per assicurarsi un posto tra le prime otto, evitando così lo spauracchio dei playoff.

Vincere in Croazia e staccare il pass per la fase successiva della competizione potrebbe essere un bene anche, e forse soprattutto, per le casse rossonera. Parlando dei ricavi di questa prima fase della Champions League, infatti, La Gazzetta dello Sport ha titolato "Per il Milan 73 milioni" dopo aver fatto un po' il quadro della situazione sulle italiane.

In caso di qualificazione diretta agli ottavi, per ricavi il Milan sarebbe la terza italiana, dietro ad Atalanta (77) ed Inter (85). La partita contro la Dinamo potrebbe però permettere al Diavolo di aumentare leggermente la sua cifra, passando da 73 a 75 milioni di euro, ma bisogna vincere.