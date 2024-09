Chi accelera? La Gazzetta: "Da Loftus a Tomori, Fonseca si aspetta segnali"

La pausa per le Nazionali, scrive La Gazzetta dello Sport, può essere un'occasione anche per chi resta. Paulo Fonseca ha dato qualche giorno libero alla sua squadra prima di tornare a fare sul serio a partire dalla giornata di lunedì, in attesa che ovviamente rientrino tutti i giocatori sparsi in giro per il mondo.

Chi non è stato convocato, continua la rosea, ha però dalla sua parte qualche seduta di vantaggio per dimostrare all'allenatore portoghese di poter dare di più rispetto ad un inizio di stagione scadente, deludente, che ha visto il Milan collezionare solo 2 sui 9 punti a disposizione.

Fra tutti gli inglesi Loftus-Cheek, Abraham e Tomori, col difensore che è stato l'unico del reparto difensivo, insieme a Mike Maignan, ad essere sempre schierato dal primo minuto. Cambiano gli interpreti ma il risultato non cambia. Il Milan ha continuato a prendere gol e per questo motivo l'ex Chelsea è finito per questo, ed altri validi motivi, nel mirino della critica dopo le sei reti subite dalla formazione rossonera in queste prime tre giornate di campionato.