Clima caldo allo stadio, Tuttosport: "San Siro 'esonera' Cardinale"

Ieri sera, durante la sfida tra Milan e Roma a San Siro, il clima allo stadio è apparso fin dal primo momento infuocato. La Curva Sud rossonera ha iniziato subito a intonare i cori contro Cardinale e la società, seguita a ruota da tutto il pubblico rossonero che ieri ha fatto registrare il sold out. I cori sono durati un quarto d'ora e poi il tifo organizzato ha seguito la gara in silenzio, tornando in alcuni momenti della partita come la fine del primo e del secondo tempo, a prendere di mira il proprietario e la società.

Oggi non è un caso che Tuttosport titoli per questa ragione così: "San Siro 'esonera' Cardinale". Si legge nell'occhiello: "Cori contro il presidente, invitato a vendere". Poi sulla partita, passata praticamente in secondo piano: "Nonostante le assenze il Milan ci prova, ma non sfonda". Finisce malissimo l'esperienza di Fonseca in rossonero: "Espulso nel primo tempo per proteste dopo un contatto tra Pisilli e Reijnders (ancora in gol)".