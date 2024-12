Conceiçao nuovo tecnico rossonero, il QS titola: "Milan, saremo all'altezza"

"Milan, saremo all'altezza" scrive il Quotidiano Sportivo in apertura quest'oggi parlando del cambio in panchina in casa rossonera con l'esonero di Paulo Fonseca e l'arrivo di un altro tecnico portoghese, ovvero l'ex Porto Sergio Conceiçao. Il nuovo tecnico ha provato immediatamente a spronare i suoi in vista della Supercoppa contro la Juventus dove debutterà sfidando il figlio Francisco.

Queste le prime parole di Conceiçao a Milan TV: "Sono orgoglioso di questa avventura. L'emozione è momentanea perché dobbiamo lavorare. Dobbiamo avere cuore caldo e testa fresca per lavorare al massimo e riuscire a vincere le partite: è quello che vogliamo noi. Rappresentiamo un grandissimo club a livello mondiale e dobbiamo essere all'altezza".