Coperta corta in mezzo al campo per il Milan. Tuttosport: "Cardoso dal Betis?"

Paulo Fonseca sembra aver trovato con il derby vinto la struttura di gioco per il suo Milan: un 4-4-2 che varia a seconda dei momenti della partita che sta rendendo più equilibrata la squadra pur con diversi aspetti ancora da migliorare e assimilare. Quello che però preoccupa, al momento, è la sostenibilità nell'arco di tutta la stagione di questo modulo: a centrocampo, in particolare, ad eccezione di Fofana, Reijnders, Loftus e Musah, il tecnico non ha altre armi a disposizione.

Soprattutto non c'è un vice Fofana, con Bennacer fermo ai box. Questo è un problema che viene affrontato oggi da Tuttosport che scrive: "Milan coperta corta, serve il vice Fofana. Con Bennacer ai box, il francese è l'unico in quel ruolo". Quindi l'ipotesi di mercato del giornale piemontese: "Cardoso dal Betis?". Nel sottotitolo si cerca di avvalorare questa tesi: "Lo statunitense, già seguito in estate, piace ma per prenderlo va ceduto un extracomunitario". Nell'attesa Fonseca deve accontentarsi di chi ha in casa: "Musah e Zeroli stanno studiando da mediano, ma ci vorrà ancora tempo".