Coppa Italia, Corriere della Sera: "Torna il calcio, non i gol"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alla partita andata in scena ieri sera allo Stadium. "Torna il calcio, non i gol. La Juve elimina il Milan", titola il noto quotidiano, che poi aggiunge: "Rossoneri in dieci, bianconeri in finale. Il Milan esce dalla Coppa Italia senza aver perso: ieri sera il pareggio giocando in 10 per l’espulsione di Rebic nei primi minuti della partita e con Ronaldo che ha sbagliato un rigore".