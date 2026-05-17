Coppia (quasi) inedita, la Gazzetta: "Il Milan chiede i gol a Nkunku e Gimenez"

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Allegri oggi alle 12, in attacco, si affida alla coppia Nkunku-Gimenez, in campo dal primo minuto insieme solo una volta in stagione

Max Allegri cambia ancora. Alle prese con un attacco che segna poco e che è tornato a realizzare una rete solamente nel garbage time della sfida contro l'Atalanta, grazie al rigore trasformato da Nkunku, il tecnico rossonero misura una coppia quasi inedita oggi in casa del Genoa. A influire anche l'assenza di Rafael Leao, squalificato e rimasto a Milano insieme a Saelemaekers ed Estupinan. Oggi Max lancia titolari dall'inizio Christopher Nkunku e Santiago Gimenez, insieme dal 1° minuto in questa stagione solamente in un'occasione.

Il francese e il messicano hanno iniziato da titolari solamente una gara: era settembre e il Diavolo vinceva i sedicesimi di Coppa Italia a San Siro contro il Lecce, entrambi segnarono. Poi sono stati in campo contemporaneamente solamente in altre 5 occasioni, ma mai nella formazione iniziale. Oggi Allegri e il suo staff tornano a puntare su di loro. La Gazzetta dello Sport scrive così: "La carta di Allegri è Nkunku subito. Il Milan chiede i gol a lui e a Gimenez". Poi nel sottotitolo viene aggiunto: "Il francese aveva segnato da subentrato contro l'Atalanta. Per Pulisic e Fullkrug spazio in corsa"