Il CorSport sul rientro di Luka: "Modric, una carica al Diavolo"

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L'analisi del Corriere dello Sport sul ritorno tra i convocati di Luka Modric e sulle probabili scelte di formazione di Allegri

Ci sono i giocatori di calcio, ci sono i campioni e poi ci sono i fuoriclasse. A quest'ultima categoria appartiene anche Luka Modric che in queste ore sta dando una lezione di professionalità e attaccamento alla maglia rossonera, a meno di un anno dal suo arrivo in Italia, che si vede sempre più raramente al giorno d'oggi. Il fuoriclasse croato, dopo la frattura allo zigomo con operazione annessa di meno di un mese fa, oggi rientra tra i convocati e spinge per un posto da titolare.

Il Corriere dello Sport mette in rilievo il ritorno di Modric, voluto fortemente dallo stesso calciatore che voleva rientrare a tutti i costi in campo per dare il suo contributo nella rincorsa alla Champions League, e titola così: "Modric, una carica al Diavolo". Nel sottotitolo viene spiegata la condizione necessaria perché il fuoriclasse possa tornare: "Dopo soli 20 giorni dalla frattura risponde presente e va in panca con una maschera speciale". Nell'occhiello vengono riportate anche altre indiscrezioni di formazione: "In attacco gioca Gimenez. Nkunku al posto di Pulisic"