Il Milan si gioca il futuro, Repubblica: "Servono i soldi dell'Europa per evitare una rivoluzione"

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Questa mattina la Repubblica ha sottolineato quanto è cruciale da un punto di vista economico qualificarsi in Champions League per il Milan

Il Milan ha il destino nelle proprie mani: i rossoneri con due vittorie nelle ultime due giornate hanno la certezza di giocare la prossima Champions League. Il problema vero è che nelle ultime 8 partite sono arrivate solamente due vittorie, a fronte di cinque sconfitte, due delle quali sono consecutive. Il Diavolo deve dare un giro di vite molto deciso per riuscire a centrare un obiettivo che forse anche solo un mese fa sembrava in ghiaccio e che oggi invece è più che mai in discussione.

Un obiettivo, quello della Champions League, che è stato fissato a inizio stagione come quello principale e che ha delle conseguenze economiche molto rilevanti, specialmente se si considera che già in questa stagione il Diavolo è stato escluso dalle coppe europee. In Europa l'anno prossimo il Milan ci sarà sicuramente ma è la massima competizione a fare la differenza per i bilanci. E così questa mattina Repubblica presenta la sfida di Genova dalla prospettiva economico-finanziaria: "Servono i soldi dell'Europa per evitare una rivoluzione". Con la Champions, il progetto potrebbe continuare con Allegri e di conseguenza con alcuni dei suoi fedelissimi. Senza, sarebbe un fallimento, come dichiarato anche da Cardinale.