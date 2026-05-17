Gazzetta: "Max ne ha per tutti. Furlani e Tare vicini alla squadra"

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La conferenza stampa della vigilia a Milanello, con Max Allegri protagonista, è stata molto particolare e di certo poco legata alle cose di campo e alla sfida di quest'oggi alle ore 12 in casa del Genoa. Dopo una settimana di voci, indiscrezioni e rumours legati alla società rossonera, il tecnico livornese si è ritrovato a rispondere a molte domande circa il suo futuro, quello di alcuni dirigenti e soprattutto alle notizie di forti dissapori e litigi, specialmente con Zlatan Ibrahimovic. La Gazzetta dello Sport riporta le risposte più significative.

La rosea scrive: "Max ne ha per tutti". Poi via di citazioni: "Conta solo il club. Lite con Ibrahimovic? Ne ho fatte di peggiori". E ancora: "In un’azienda ci sono discussioni, ma è importante che tutti lavorino nell’interesse del Milan. Le parole di Cardinale mi hanno fatto piacere". Isomma Allegri non ha smentito la lite con Ibra ma ha derubricato tutto sotto l'etichetta del "cose che succedono". Intanto, oltre alla presenza di Cardinale oggi a Genova, la Gazzetta segnala anche quella di Giorgio Furlani e Igli Tare.