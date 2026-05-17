Infinito Luka, la Gazzetta titola: "Modric vuole giocare"
A fine aprile veniva operato per una frattura allo zigomo, oggi Luka Modric è pronto a tornare in campo nella penultima giornata del campionato di Serie A Enilive contro il Genoa: recupero lampo per il fuoriclasse croato che, in prima persona, ha spinto e voluto fortemente rientrare nei ranghi prima della fine della stagione per dare il suo importante contributo in queste due ultime sfide. Un vero e proprio esempio considerando che a breve l'ex Real Madrid si giocherà l'ultimo Mondiale della carriera.
La Gazzetta dello Sport racconta il recupero e titola così questa mattina, ignorando le indiscrezioni pre-gara che danno Jashari come titolare dal primo minuto: "Modric vuole giocare". E poi la rosea continua: "Milan, c'è Luika mascherato per tenersi la Champions". Quindi nel sottotitolo del pezzo viene scritto: "Il campione croato recupera a tempo record. Ha chiesto lui di poter essere in campo: userà una protezione su misura in carbonio". Come detto il fuoriclasse dovrebbe partire dalla panchina e dare il suo contributo a gara in corso.
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