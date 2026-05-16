Le scelte di Allegri. Il CorSport: "Nkunku promosso, poi Pulisic o Fullkrug?"
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Vista la squalifica di Leao, contro il Genoa Massimiliano Allegri farà affidamento su Nkunku. Ma chi lo affiancherà tra Pulisic e Fullkrug?
Tra oggi e domani Massimiliano Allegri scioglerà le ultime riserve in merito al duo d'attacco che scenderà in campo dal primo minuto contro il Genoa. L'unico certo di una maglia da titolare è Christopher Nkunku, reduce da una prestazione tutto sommato convincente contro l'Atalanta al netto del risultato che non ha accontentato nessuno.
Ma chi gli giocherà vicino? Ed è proprio questo il dubbio principale, con Il Corriere dello Sport che questa mattina ha titolato "Nkunku promosso, poi Pulisic o Fullkrug?", tenendo fuori da questo discorso Santiago Gimenez, che a questo punto potremmo dire essere stato ua volta e per tutte bocciato da Allegri.
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