L'incontro. Il CorSport: "E Ibrahimovic può riscalare le gerarchie"

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Dopo essere stato un anno nella penombra, Zlatan Ibrahimovic è pronto a riprendere il controllo del Milan, oltre che la scena.

Dopo i disastri dello scorso anno Zlatan Ibrahimovic, da persona intelligente quale è, ha deciso di fare un passo indietro, complici anche i risultati dello scorso anno. La situazione, però, nonostante quest'uscita di scena, non è cambiata, motivo per il quale il Senior Advisor di RedBird è pronto a ritornare protagonista, e chissà che l'incontro dell'altro giorno a Londra con Cardinale e Calvelli non sia servito proprio per dare il là ad una nuova gestione.

A conferma di questo anche quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, che in merito all'incontro della capitale britannica ha titolato "E Ibrahimovic può riscalare le gerarchie", avendo anche lui un piano di gestione sportiva con Geoffrey Moncada.