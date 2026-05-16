Verso il Genoa. Tuttosport: "Allegri prova Gimenez con Nkunku"

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Complice la squalifica di Leao e il rientro di Pulisic, non al meglio, Allegri potrebbe fare affidamento a Genova su Gimenez e Nkunku.

La squalifica di Leao e il rientro di un Pulisic non ancora al meglio mettono Massimiliano Allegri nella condizione di dover trovare un nuovo duo d'attacco sul quale fare affidamento per la delicata trasferta contro il Genoa. Al momento il solo Christopher Nkunku è certo di una maglia da titolare, complice anche l'ottimo impatto avuto domenica scorsa contro l'Atalanta.

Ma chi lo affiancherà contro il Grifone? Non essendo al 100% Pulisic non è neanche stato preso in considerazione in questo ballottaggio, con Tuttosport che questa mattina ha svelato la possibile coppia d'attacco che scenderà in campo domani dal primo minuto titolando: "Allegri prova Gimenez con Nkunku".