Il summit a Londra. Il QS: "Ora Cardinale mette tutti sotto esame"

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Per via di un finale di stagione deludente (e non solo) nessuno può ritenersi sicuro di proseguire la propria avventura al Milan nella prossima stagione.

Dal sogno scudetto al rischio di giocare l'Europa League l'anno prossimo. Ma cosa è successo al Milan in questa seconda, complicata, parte di stagione? Trovare un colpevole, così come una sola motivazione, è impossibile, ma anche il proprietario Gerry Cardinale ha capito che qualcosa non è andato e continua a non funzionare, motivo per il quale potrebbe presto mettere mano alla situazione e stravolgere (di nuovo) tutto.

Rifacendosi anche al summit di Londra andato in scena qualche giorno fa tra il numero 1 di RedBird e gli alti esponenti della dirigenza rossonera, Il QS, edizione Il Giorno, ha titolato: "Ora Cardinale mette tutti sotto esame".