Verso una nuova rivoluzione. Tuttosport: "Milan, 8 anni di caos. E si cambia ancora"
Durante tutto l'arco della gestione RedBird, ovvero da quattro anni a questa parte, al Milan è mancata una cosa in particolare: continuità. Sono cambiati allenatori e dirigenti almeno una volta a stagione, confermando confusione ma soprattutto incertezza nella gestione e programmazione, che si sperava potesse essere vincente.
E adesso il Milan si prepara ad una nuova rivoluzione, con Cardinale che l'altro giorno ha convocato a Londra i vertici dirigenziali del club per metterli al corrente del fatto che presto verranno prese delle decisioni importanti, solo dopo aver raggiunto l'obiettivo della Champions League però. In merito a questo Tuttosport ha questa mattina titolato: "Milan, 8 anni di caos. E si cambia ancora", con i tifosi che se lo augurano in meglio.
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