Polemiche e tensioni. Il CorSport: "Milan elettrico: Max fa muro"
MilanNews.it
Tra tensioni interne e forti contestazioni da parte dei tifosi, il Milan si appresta a vivere le ultime due giornate di campionato in un clima rovente.
Fino a qualche mese fa nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere il Milan in questa posizione di classifica, anche perché in queste settimane di difficoltà la formazione di Massimiliano Allegri ha bruciato la bellezza di 11 punti di vantaggio dal quinto posto. Tanti, anzi, troppi. Questo ha ovviamente messo in evidenza le principali lacune di una squadra che si ritrova ad affrontare due finali in un clima di forte contestazione.
In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Milan elettrico: Max fa muro", cercando di isolare la squadra da tutto quello che sta succedendo all'esterno di Milanello, con i tifosi stanchi e pieni di "rancore" soprattutto nei confronti di Gerry Cardinale e Giorgio Furlani.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
1 Odine: "Ibra è sparito quando Allegri faceva 42 punti nel girone d'andata ed è ricomparso quando ne ha fatti 25. Così non si fa"
2 De Paola sulle parole di Cardinale: "Lascia finalmente trasparire l'aspetto sportivo tornando a parlare di vittoria"
12/05 Giovanni Malagò ufficializza la candidatura alla presidenza Figc con il sostegno di Lega Serie B e associazioni sportive
Primo Piano
Luca SerafiniIncontro con Maldini. Ratti, scarafaggi e clandestini sulla barca tra mozzi e ammutinati. Prima con i coltellini, poi con il piccone: distrutte storia, appartenenza, passione, ambizione
Franco Ordine Unità, unità: svegliarsi prima no? Gelo di Ibra e assenza di Moncada. Il Tar oggi vale, con Bologna-Milan no
ESCLUSIVA MN - Bonfanti: "Milan, dirigenza divisa e gioco di Allegri noioso. Gila? Senza Champions..."
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com