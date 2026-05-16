Polemiche e tensioni. Il CorSport: "Milan elettrico: Max fa muro"

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Tra tensioni interne e forti contestazioni da parte dei tifosi, il Milan si appresta a vivere le ultime due giornate di campionato in un clima rovente.

Fino a qualche mese fa nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere il Milan in questa posizione di classifica, anche perché in queste settimane di difficoltà la formazione di Massimiliano Allegri ha bruciato la bellezza di 11 punti di vantaggio dal quinto posto. Tanti, anzi, troppi. Questo ha ovviamente messo in evidenza le principali lacune di una squadra che si ritrova ad affrontare due finali in un clima di forte contestazione.

In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Milan elettrico: Max fa muro", cercando di isolare la squadra da tutto quello che sta succedendo all'esterno di Milanello, con i tifosi stanchi e pieni di "rancore" soprattutto nei confronti di Gerry Cardinale e Giorgio Furlani.